Links protesteert tegen komst Theo Francken (N-VA) 08 juni 2018

PVDA, Jongsocialisten en LSP organiseren zaterdag de 'Optocht tegen de onbekende vluchteling' naar aanleiding van het bezoek van Theo Francken (N-VA) aan Aalst. N-VA-kopstukken Theo Francken en Ben Weyts brengen op 9 juni een bezoek aan Aalst.

"Samen met de enthousiaste ploeg van N-VA Groot-Aalst zullen Francken en Weyts een wandeling maken doorheen het winkelhart van onze charmante stad. Ze bezoeken daarbij natuurlijk ook de zaterdagmarkt", zegt N-VA Aalst. "We verwachten de knalgele tourbus van N-VA om 11 uur op het Kanunnik Colinetplein. Plaats van afspraak is koffiebar 'De Prins Drinkt Koffie'."





PVDA, de Jongsocialisten en LSP willen het bezoek niet zomaar laten passeren. "Op initiatief van de Jongsocialisten werden verschillende organisaties samengeroepen om een ludiek protest te laten klinken. Wij willen duidelijk maken dat niet iedereen gediend is met de verdeel -en heerspolitiek van de grootste regeringspartij", klinkt het bij Michael Bal (JS), Bart Van der Biest (LSP) en Alexander Van Ransbeeck (PVDA). Het stadsbestuur voorziet alvast extra veiligheidsmaatregelen. (RLA)