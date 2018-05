Linda wint 'Kraak de DNAalstcode' 23 mei 2018

De wedstrijd 'Kraak de DNAalstcode' in Aalst heeft een winnaar en die heet Linda Van Papegem. Zij slaagde er in om de code te kraken en zo de hoofdprijs weg te kapen. Ze wint een uniek weekendarrangement in bed & breakfast BeFour in de Felix de Hertstraat in Aalst. "Bij de wedstrijd 'Kraak de DNAalstcode' moesten de deelnemers acht detailfoto's herkennen in de tentoonstelling DNAalst. Deze tentoonstelling in het stedelijk museum 't Gasthuys handelt over de geschiedenis van Aalst en de deelgemeenten. Linda vond niet alleen de winnende code maar gaf ook het goede/beste antwoord op de schiftingsvraag", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Ik vond de wedstrijd behoorlijk moeilijk, maar door er aan deel te nemen zie je details in de tentoonstelling die je anders niet opvallen." De DNAalst-tentoonstelling loopt nog tot eind december 2019 en is gratis toegankelijk.





(RLA)