Linda ontmoet haar redder Dirk, hij werkt als personeelsmedewerker in ASZ Koen Baten

27 november 2018

14u25 1 Aalst Linda Van Geirt (63) heeft haar redder ontmoet die twee weken geleden te hulp sprong, toen de vrouw in Aalst plots niet meer kon stappen en moeite had met ademen.

Ze was die dag met een vriendin naar de benefietavond van Café De Paris gegaan, waar ze om middernacht vertrok. Onderweg naar huis werd de vrouw plots onwel en kon ze niets meer doen. Dirk Van de Meerssche (59) passeerde op dat moment net op zijn fiets en hielp de vrouw door haar familie te bellen, waardoor ze tijdig naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Daar hebben ze elkaar ondertussen even kort ontmoet. “Ik ben hem echt ontzettend dankbaar. Hij woonde vlakbij mijn woonplaats en was op weg naar huis”, vertelt Linda. “Het doet deugd dat ik hem kon ontmoeten en hem zo uitgebreid kon bedanken", klinkt het.

De zoektocht was eigenlijk niet zo moeilijk. De man werkte in het ziekenhuis waar Linda enkele dagen heeft gelegen. “Hij is er aan de slag als personeelsmedewerker, dus ik moest helemaal niet zo ver zoeken”, zegt Linda. De vrouw is intussen weer thuis en is aan de betere hand, maar zal wel nog regelmatig op onderzoek moeten gaan. Haar redder zelf was tien jaar lang ambulancier bij het Vlaamse Kruis. “Hij wist dus wel wat hij moest doen. Ik heb hem iets gegeven om hem te bedanken en nu kan ik verder herstellen, zodat ik binnenkort weer kan beginnen werken”, besluit Linda.