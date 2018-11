Linda (63) op zoek naar Dirk die haar afgelopen weekend redde van de dood Vrouw wil ‘Dirk’ graag bedanken voor wat hij gedaan heeft. Koen Baten

23 november 2018

17u39 17 Aalst Linda Van Gert zal 17 november 2018 niet snel vergeten. De 63-jarige vrouw uit Aalst was die avond met een vriendin naar de benefiet van Café De Paris geweest waar de vrouw ook werkt. Toen ze rond middernacht bij de vriendin te voet naar huis vertrok kreeg ze vlakbij haar woning het plots erg benauwd. De vrouw kon niet meer bewegen en haar adem werd afgesneden. Een toevallige voorbijganger, Dirk genaamd, hielp de vrouw en verwittigde haar familie waardoor ze tijdig in het ziekenhuis raakte. “Ik wil dolgraag de man vinden die me hielp om hem te bedanken. Anders was ik hier nu niet meer”, aldus Linda.

Wat een gezellige avond moest worden om haar bazen te ondersteunen bij de benefietactie afgelopen weekend eindigde voor Linda bijna in een drama. De vrouw was vlak bij haar woning toen een van haar hartkleppen plots stil viel. De vrouw kon niet meer bewegen, hield zich rechtop aan een tuinafsluiting midden op straat, en kon rekenen op de hulp van een fietser die toevallig passeerde. “Ik was bijna aan mijn woning in de Spinnersstraat toen ik plots niets meer kon. Ik was nog bij bewustzijn, maar stappen ging niet meer en mijn ademhaling stokte”, aldus Linda.

De vrouw was alleen op straat en kon niets meer doen. Een toevallige fietser die passeerde kon ze nog net wenken om te vragen of hij haar kon helpen. “De man zei dat hij Dirk heette. Ik vroeg of hij me even verderop thuis kon afzetten, want dat ik niets meer kon doen, maar ik wist toen nog niet wat er aan de hand was", aldus de vrouw. “De man wou mij een arm geven, maar dat ging niet meer. Zijn banden op de fiets waren plat dus kon hij mij ook zo niet vervoeren. Ik gaf dan de gsm-nummer van mijn zus waar de man naartoe belde.”

Ongeveer een kwartier later kwamen de familieleden van Linda meteen ter plaatse om haar te helpen. “Dirk bleef al die tij bij mij. Hij bleef met mij praten zodat ik bij bewustzijn bleef, ook al stelde hij meermaals dezelfde vragen. Ik was ondertussen al onderkoeld en voelde me absoluut niet goed.” De familie plaatste Linda meteen in de wagen en bracht haar naar het ASZ op de spoedafdeling. Daar zijn ze vier uur lang met haar bezig geweest om haar er door te krijgen. Uiteindelijk bleek dat een van haar hartkleppen was stilgevallen, mogelijks een gevolg van de stress.

In het tumult vergaten ze Dirk, die de vrouw al die tijd bleef steunen te bedanken. “Hij heeft mij gered, anders had ik het waarschijnlijk niet overleefd en was ik volledig onderkoeld. Ik weet enkel dat hij Dirk heette, en zijn gsm-nummer was niet zichtbaar omdat hij anoniem belde", aldus Linda. “Hij is volgens mij een dertiger of een veertiger die in de buurt moet wonen. Ik hoop dat we hem kunnen vinden, want ik wel hem echt ontzettend hard bedanken voor wat hij gedaan heeft.”

Weet jij om wie het kan gaan, of ken je deze Dirk. Neem dan gerust contact op met de familieleden en de zus van Linda op het gsm-nummer 0495 18 59 85.