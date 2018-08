Lijst A wil klimaatschepen in volgend stadsbestuur Rutger Lievens

10 augustus 2018

11u28 0 Aalst De politieke partij Lijst A wil de stad Aalst voorbereiden op toekomstige hittegolven. Op het Colinetplein stelde schepen van Energie Ann Van de Steen (Lijst A) vrijdagochtend tien concrete maatregelen voor.

"Wetenschappers zijn het erover eens, de hittegolf waarmee we geconfronteerd zijn, zijn nog maar een voorproefje van wat ons de komende jaren te wachten staat", zegt Ann Van de Steen, lijsttrekker van Lijst A. In de aanloop van de verkiezingen van oktober stelt de partij tien maatregelen voor.

"Ten eerste willen we dat iedere Aalstenaar voldoende beschermd wordt tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en overstromingen. We moeten burgers, bedrijven en scholen daarbij begeleiden. Er moet toegankelijk drinkwater zijn voor iedereen, maar ook voldoende koele plekken en medische opvolging. De stad moet vergroenen en er moet meer water in de stad door verhardingen weg te werken", zegt de partij.

Een klimaatadviesraad met experten moet de stad bijstaan volgens Lijst A. Het wagenpark van de stad moet volledig elektrisch, op alle overheidsgebouwen moeten zonnepanelen liggen. "Water moeten we opvangen via groendaken, waterbekkens en buffers", zegt Van de Steen (Lijst A). "Het nieuwe bedrijventerrein Siesegem moet klimaatneutraal zijn, nieuwe woongebieden fossielloos. Zonder aardgas of stookolie dus. De luchtkwaliteit moet gemeten worden. Er zou ook een klimaatschepen moeten komen. Die kan ervoor zorgen dat alle stadsdiensten streven naar duurzaamheid."