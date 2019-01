Lijst A pleit in SportAG voor sportcentra in deelgemeenten Rutger Lievens

21 januari 2019

17u03 0 Aalst De politieke partij Lijst A ijverde in het SportAG en de gemeenteraadscommissies van de stad Aalst voor een volwaardige sportinfrastructuur in de deelgemeenten. De partij doet dat naar aanleiding van het nieuws dat voetbalclub TK Meldert zou verdwijnen.

“Kunstgrasveldjes die én voetbal én andere sporten én de dorpsscholen ten dienste staan, daar pleiten wij voor”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A). “Lokale sportclubs, niet zelden voetbalclubs met een mooie en belangrijke jeugdwerking, zijn de motor in het dorpsleven. Kinderen gaan er te voet of met de fiets naar toe. Ze zijn zeer complementair aan de leefbaarheid van de dorpsschooltjes én ook jeugdverenigingen. Ze beperken mobiliteit en laten kinderen sterke wortels in de gemeente hebben.”

“Binnen het SportAG, verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van de sportinfrastructuur in Aalst, zullen we hiervoor als Lijst A blijven ijveren", zegt Geert Verdoodt (Lijst A). “In Nieuwerkerken komt er een multifunctioneel sportterrein voor voetbal en hockey, in Erembodegem wordt Denderdal uitgebouwd, maar ook Gijzegem, Meldert, Baardegem, Herdersem, Hofstade en Moorsel verdienen de steun van de stad om sport- en verenigingsleven blijvend mogelijk te maken.”