Lijnbus rijdt zich vast op sluis... speciaal voor bussen Koen Baten

08 april 2019

21u05 0

Een lijnbus heeft zichzelf vastgereden in Hofstade op enkele meters van de stelplaats waar hij naar op weg kwam. Hij kwam vanuit de Konijnenberg en wou de stelplaats inrijden toen hij plots kwam vast te zitten op de sluis die speciaal voor bussen werd aangelegd. Hoe het komt dat de lijnbus zich vastreed vlakbij de stelplaats is niet duidelijk. Hij bleef met de vering van de wielen op de betonblokken hangen op de straat en kon niet meer vooruit of achteruit rijden. De bus was leeg op het moment dat het voorval gebeurde.