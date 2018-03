Lijnbus botst door gladde wegen 05 maart 2018

02u38 0 Aalst Afgelopen weekend vonden er verschillende ongevallen plaats door gladde wegen. In Aalst verloor een lijnbus de controle en begon te glijden. In Denderhoutem kwam een bestuurster tegen een geparkeerde wagen op een oprit terecht.

Op de Ouden Dendermondse Steenweg in Aalst gebeurde zaterdagochtend een ongeval met een lijnbus door de gladde wegen.





Door de sneeuwval en de vriestemperaturen verloor de bus de controle en knalde hij tegen een lantaarnpaal. Daarna reed hij verder tegen een geparkeerde BMW om uiteindelijk schuin over de rijbaan terecht te komen tegen een andere geparkeerde wagen aan de overkant van de straat. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar de schade aan de wagens was wel aanzienlijk. De straat was door het ongeval een tijdje afgesloten. Op de bus zaten op dat moment geen passagiers.





Ook op andere plaatsen gebeurden nog ongevallen door het gladde weer. In Denderhoutem op de Iddergemsesteenweg verloor een vrouw de controle over het stuur, knalde ze tegen een betonnen palissade aan en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde wagen op de oprit. Ook hier vielen geen gewonden. Beide wagens liepen ook aanzienlijke schade op. (KBD)