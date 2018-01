Lift flatgebouw werkt weer 02u45 0

De lift van het flatgebouw in de Raffelgemstraat in Aalst werkt opnieuw. De bewoners van het flatgebouw van twaalf verdiepingen hoog konden twee weken niet meer met de lift naar beneden, want die was defect. Ze moesten met de trap, maar voor enkele senioren van boven de 80 jaar oud was dat geen optie. Zij moesten worden bevoorraad door familie en vrienden. Ondertussen schoot de liftbouwer wel in actie en werd de lift gisteren hersteld waardoor de bewoners van de 40 appartementen weer de lift kunnen gebruiken. (RLA)