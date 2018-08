Liever plaats 32 bij Lijst A dan plaats 5 bij sp.a: Saskia Walraet maakt haast op de valreep overstap Rutger Lievens

14 augustus 2018

15u00 4 Aalst Saskia Walraet (44), die in juni nog door sp.a voorgesteld werd als nieuwe kandidate en meteen de vijfde plaats op de lijst kreeg, stapt over naar directe concurrent Lijst A. Daar krijgt ze de 32ste plaats.

Sp.a stelde eind juni enkele 'verruimers' voor, onder wie dus Saskia Walraet. Zij woont in de Watertorenwijk, studeerde communicatiemanagement en werkt als bediende bij ING. "Ik heb geen politieke achtergrond", klonk het toen. "Maar ik ben verliefd op mijn stad en ik vind dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om van Aalst een mooie, fijne leefomgeving te maken. Een thuis voor iedereen! Die weg vind ik terug in de gps van sp.a, en ik zie het helemaal zitten om Aalst mee in die richting te sturen."

"Moeilijke beslissing"

Maar eind juli maakte ze via sociale media bekend dat ze sp.a alweer verlaat. "Het was een moeilijke beslissing, maar soms moet een mens eens in eigen hart kijken. En 'nee' durven zeggen", schreef ze. "Iets wat ik moeilijk kan, ik weet het. Maar dan zijn er de signalen die ik eerst vakkundig negeer. Dan komen de twijfels en slapeloze nachten. De vragen waarop ik geen antwoord heb. Een slecht gevoel. En dan is er iemand die me doet zeggen wat ik denk. Die me doet inzien wat ik echt wil. En die me doet beseffen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn keuzes, mijn leven. Ik weet dat ik zeker mensen ga teleurstellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste beslissing neem. Ik zal dus niet op de lijst van sp.a staan, en dit vooral om persoonlijke redenen."

Betere klik met Lijst A

"Toen sp.a me vroeg om op de lijst te staan, sprak het me wel aan om niet langer aan de zijlijn te blijven staan", klinkt het nu. "Gaandeweg heb ik echter gemerkt dat ik een betere klik heb met Lijst A. Dat is naar mijn mening toch de enige partij die echt verruimend en onafhankelijk is. Een partij die beter aansluit bij wat ik wil verdedigen: een fijne stad, goede buurtbwerking,... Bij Lijst A kan ik me daar op focussen vanuit een onafhankelijk standpunt, met een team van toffe mensen."

Lijst A, de partij van voormalige sp.a'ers Ann Van De Steen en Dylan Casaer, is de rechtstreekse concurrent van sp.a. Bij die laatste wordt de vijfde plaats op de lijst nu ingenomen door Michael Bal, voorzitter van de Jongsocialisten. "We hebben nog één openstaande plaats en zoeken nog een vrouw", aldus lijsttrekker Sam Van De Putte.