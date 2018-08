Liever plaats 32 bij Lijst A dan op 5 bij sp.a. Kandidate switcht net voor verkiezingen van lijst. Rutger Lievens

14 augustus 2018

11u30 0 Aalst Saskia Walraet werd in juni voorgesteld bij sp.a als kandidate op de vijfde plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Aalst. Een mooie plek voor iemand die nog geen politiek mandaat heeft bekleed, maar Walraet neemt na goed een maand al afscheid van sp.a. Ze loopt over naar directe concurrent Lijst A om er op plaats 32 te staan.

Sp.a stelde eind juni enkele 'verruimers' voor. Walraet, die net de vijfde plaats had gekregen op de sp.a-lijst, verantwoordde haar keuze voor de partij zo: “Ik heb geen politieke achtergrond, maar ik ben verliefd op mijn stad en ik vind dat we er samen voor verantwoordelijk zijn om van onze stad een mooie, fijne leefomgeving te maken. Een thuis voor iedereen! Die weg vind ik terug in de GPS van sp.a. Ik zie het helemaal zitten om Aalst mee in die richtng te sturen." Saskia Walraet, 44 jaar, woont in de Watertorenwijk. Saskia studeerde communicatiemanagement en werkt nu als bediende bij de bank ING in Gent. Daarvoor werkte ze 10 jaar bij Neckermann en 11 jaar bij de firma De Nul in Aalst.

Ze maakte via sociale media eind juli al bekend dat ze de partij weer verlaat. "Het was een moeilijke beslissing. Maar soms moet een mens eens in eigen hart kijken. En nee durven zeggen. Iets wat ik moeilijk kan, ik weet het. Maar dan zijn er de signalen, die ik eerst vakkundig negeer. Dan komen de twijfels. En dan de slapeloze nachten. De vragen waarop ik geen antwoord ken. Een slecht gevoel", schrijft ze. "En dan is er iemand die me doet zeggen wat ik denk. Die me doet inzien wat ik echt wil. En die me doet beseffen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn keuzes, voor mijn leven. Ik weet dat ik zeker mensen ga teleurstellen. Maar ik ben er van overtuigd dat ik de juiste beslissing neem. Dus heb ik besloten niet op de lijst van Sp-a te staan. Dit vooral om persoonlijke redenen."

Na een overgangsperiode van twee weken heeft ze haar profielfoto nu veranderd in een campagnefoto van Lijst A, de partij van ex-sp.a'ers Ann Van De Steen en Dylan Casaer en de rechtstreekse concurrent van sp.a.