Lichaam van jonge vrouw gevonden in Dender Koen Baten

04 augustus 2018

23u26 3

Aan het jaagpad langsheen de Dender in Erembodegem bij Aalst heeft een voorbijganger deze middag rond 14.45 uur een vrouwenlichaam ontdekt in de Dender. Het slachtoffer was al overleden en is vermoedelijk een eind afgedreven. De vrouw droeg een t-shirt van de Rode Duivels. Het jaagpad werd onmiddellijk afgesloten door de politie.

Hoe ze in het water is terechtgekomen is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer en het parket kwamen ter plaatse en er wordt een onderzoek opgestart. Alle pistes zijn op dit moment nog mogelijk. "Wat er zich heeft afgespeeld is niet duidelijk, een onderzoek morgenvroeg moet meer duidelijkheid geven over de zaak", aldus burgemeester Christoph D'haese (N-VA).