Liam (2,5) mag als vip naar Plopsaland JONGEN MET ZELDZAME ZIEKTE ONTMOET ZIJN HELDEN IN PRETPARK RUTGER LIEVENS

02u23 0 Benny Proot Terwijl hij bij mama Cindy op de arm zit, geeft Liam Kabouter Plop een handje. Ook de andere Plopsa-figuren staan al kaar. Aalst De oogjes van Liam De Koker (2,5) blonken van geluk toen de Plopsaland-limousine gistermiddag stopte voor het huis van zijn ouders in Aalst. De limo bracht het gezin naar het pretpark in Adinkerke. "In Het Laatste Nieuws lazen we over Liam, zijn strijd tegen zijn zeldzame ziekte én dat hij gek is op onze Plopsa-figuren. We bezorgden hem een gratis bezoek aan het park én een 'meet & greet' met 15 figuren waar Liam dol op is", zegt Jolien De Tender van Plopsaland.

Net voor Nieuwjaar schreven we over de eerste normale Kerstmis en Nieuwjaar voor Liam De Koker. De ouders van de knaap beschreven hoe ze geregeld naar Plopsaland gaan: niet voor de attracties, maar speciaal om er zijn Plopsa-helden te ontmoeten. "We schuiven aan in de rij, ontmoeten de figuur en dan gaat Liam weer achteraan in de rij staan", zeiden mama en papa De Koker.





Rutger Lievens De limousine van Plopsaland pikt Liam en zijn ouders op aan hun huis in Aalst.

Onvergetelijk

Het voorbije jaar vocht Liam tegen een zeldzame bloed- en beenmergziekte, dezelfde als die van zijn overleden zusje Jana. Een stamceltransplantatie en veel vechtlust redden zijn leven. "Het is een aangrijpend verhaal. Als je dat als gezin overkomt... We hadden in dat artikel gelezen dat Liam het zo fantastisch vindt om onze Plopsa-figuren te ontmoeten. Dus wilden we iets doen om het gezin te steunen", zegt Jolien De Tender van Plopsaland. "We willen die jongen een onvergetelijke dag laten beleven in ons pretpark in De Panne. Als ik zie hoe blij hij nu is, denk ik dat we daarin slagen."





Benny Proot Een 'high five' met Wickie de Viking.

Bumba, Maya,...

Rond de middag stopte de Plopsa-limousine voor het huis van Liam en zijn ouders in de Klaverstraat in Aalst. Toen de voordeur openging en Liam de limo - versierd met Bumba en Maya - zag, begon hij te glunderen. Het moest dan nog beginnen. "Eerst mogen ze in het park, rond 17 uur staan er dan 15 figuren te wachten op Liam voor een exclusieve 'meet & greet'. Ze zijn er allemaal: Bumba, Maya, Plop en alle andere helden van Liam", zegt Jolien De Tender.





De ouders waren verrast door het aanbod van Plopsaland. "Ik zat op mijn werk toen ik het hoorde en heb direct naar Stijn gebeld om het leuke nieuws te vertellen", zegt mama Cindy De Mul. "Van Plopsaland mochten we al vanaf 9 uur in het park (anderhalf uur voor de echte opening, red.), maar Liam is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de attracties. De tractor en de speeltuin zal hij wel doen, maar het zijn vooral die figuren die hij graag ziet. Hij is nog klein, maar beseft het wel goed. Sinds we het hem vertelden, vroeg hij voortdurend 'gaan we naar Bumba?'. Dit betekent enorm veel voor hem."