Levensloop verhuist naar stadspark ACTIE TEGEN KANKER STEUNEN KAN NU AL DOOR BANDJE TE KOPEN RUTGER LIEVENS

25 april 2018

02u52 0 Aalst Levensloop verhuist van de terreinen van het sportcomplex Osbroek naar het stadspark, waar teams met vechters en hun vrienden rond de Ballon- en Spiegelvijver zullen rennen. De actie tegen kanker steunen kan nu al door bandjes te kopen of een actie te organiseren.

Levensloop vindt pas op 6 en 7 oktober plaats, maar op de website www.levensloop.be/relays/aalst-2018 kan je zien dat er nu al 30 vechters, 102 deelnemers en 34 teams zijn ingeschreven. Op dit moment staat er zelfs al 1.181 euro op de teller. Het is de derde editie van Levensloop in Aalst en het enthousiasme was van bij de eerste editie voelbaar.





94 teams

"In 2016 haalden we 171.000 euro op. In 2017 konden we in Aalst rekenen op 5.417 deelnemers, verdeeld over maar liefst 94 teams. Van sportclub tot carnavalsvereniging, van lokaal bedrijf of school tot multinational. Een heel groot deel van het Aalsterse verenigings- en bedrijfsleven ging 'Levenslopen' als een begrip beschouwen en 'vocht' mee, een weekend lang. De 129 vechters (mensen die rechtstreeks strijden tegen kanker) konden rekenen op een vipbehandeling, en aan het einde van deze tweede editie stond de teller op een bedrag van maar liefst 248.410 euro. Nu zijn er al 34 teams ingeschreven, vorig jaar deze tijd waren dat er nog maar 15", zeggen Stéphane Bossut en Thierry Treinen, de twee nieuwe voorzitters die van Levensloop dit jaar opnieuw een succes willen maken.





In 2017 kregen de stad Aalst en de organisatoren van Levensloop Aalst zelfs een beloning voor de prima samenwerking, Aalst mag zich bijgevolg Levensloopstad noemen. Ook dit jaar is er de steun van de stad Aalst. "Iedereen van ons kent iemand in zijn directe omgeving die geconfronteerd wordt met kanker. Levensloop is een heel emotioneel gebeuren, waar Aalst als zorgstad graag aan meewerkt", zegt schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P).





Al vroeg de stad wel om het event niet meer op de voetbalterreinen van het sportcomplex Osbroek te laten doorgaan. Na overleg werd gekozen voor het stadspark. Daar zal er van 15 uur op zaterdag 6 oktober gewandeld of gelopen worden tot 15 uur op zondag 7 oktober. "Het podium en de bar komen op het plein naast 't Melkhuisje in het stadspark. Er zal gelopen worden vanaan het Melkhuisje, rond de Ballonvijver en door het beboste stuk stadspark naast de Spiegelvijver", zegt Stéphane Bossut. "Aan de Spiegelvijver zullen de tenten van de teams staan."





Je inschrijven om mee te lopen kost 10 euro. Je kan een kaarsenzakje kopen voor 5 euro, een setje van vier armbandjes voor 5 euro kopen, of een actie organiseren en een gift doen. De organisatie zoekt ook nog een pak vrijwilligers. Meld je aan via vrijwilligers.levensloopaalst@gmail.com.