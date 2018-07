Leticia door naar finale Miss Tattoo Belgium 13 juli 2018

Leticia Campisi (27) uit Haaltert is doorgestoten tot de finale Miss Tattoo Belgium 2019. De nachtverpleegster van het OLV-ziekenhuis van Aalst kon jury en publiek met haar tattoo's bekoren. Leticia liet op haar 18e haar eerste tattoo zetten, een roodroze Japanse kerselaar. "Dat was geen impulsieve daad, ik wou die al sinds ik 14 jaar oud was. Het was een eigen ontwerp", zei ze voor de halve finale daarover. "Op mijn 21ste heb ik nog een 'sakura' (Japase kerselaar) laten plaatsen op mijn been en ik was 25 jaar toen ik een tatoeage van een uil op mijn arm liet zetten. Een uil is mijn 'spirit animal': ik werk met de nacht, een uil is sterk en rustig", vertelde Leticia.





De finale vindt in 2019 plaats. Je kan de belevenissen van Leticia het komende jaar volgen op de Facebook-pagina 'Candidate 34 Leticia Campisi - Miss Tattoo Belgium 2019'.





(RLA)