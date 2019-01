Leticia (28) bij de laatste 14 in finale Miss Tattoo: “Over een nieuwe tattoo kan ik jaren twijfelen” Rutger Lievens

16 januari 2019

15u10 0 Aalst Leticia Campisi (28) uit Haaltert doet op 19 januari mee aan de finale van Miss Tattoo. De nachtverpleegster van het OLV-ziekenhuis van Aalst zit bij de laatste 14 finalisten. Ze hoopt dat tatoeages een positiever imago krijgen.

Haar eerste tattoo liet ze zetten toen ze 18 jaar oud was. Een eigen ontwerp: een roodroze Japanse kerselaar. Op haar 21ste volgde nog een kerselaar of sakura op haar been en vier jaar later een uil. “Vriendinnen hebben gezegd ‘doe mee!’ en ik heb me ingeschreven. ‘Why not?’, dacht ik voor ik me aan dit avontuur waagde. Gaandeweg de wedstrijd ben ik me beginnen realiseren dat ik dit miss-gedoe best wel leuk vind”, zegt Leticia Campisi.

“Al die ontmoetingen, de fotoshoots, ik had nooit verwacht dat het zo fijn ging zijn", zegt ze. “Door mee te doen aan deze wedstrijd heb ik mezelf beter leren kennen. Uiteindelijk laat de organisatie van de miss-wedstrijd alles aan jou over. Jij moet de sociale media achter jou krijgen en de wereld laten weten dat je hieraan deelneemt”, zegt ze.

Weg met negatief imago

De finale vindt plaats op zaterdag 19 januari in Brussel in de White Cinema. Er zijn twee categorieën bij de vrouwen: ‘Miss Tattoo 21-30 jaar’ en ‘Miss Tattoo Senior 30 tot 50 jaar’. “Ik doe mee in de eerste categorie. We zijn momenteel nog met 14 finalisten. Alle deelneemsters zijn het kroontje waard want we zijn allemaal erg verschillend. Ook qua tattoo-stijl. Ik ben een van de weinig met ‘full color’-tattoos, waardoor ik me toch wat onderscheid van de anderen”, zegt ze.

Miss Tattoo moet een rolmodel worden voor alle mensen met een tattoo. “Ze zoeken iemand die de Belgische dames met een tattoo representeert. Iemand die het stereotype en het negatief stigma van tattoos doorbreekt. Ik vind dat ik daaraan voldoe. Elke tattoo die ik heb, heb ik zelf getekend en ik heb er jaren over gedaan vooraleer ik ze heb laten zetten”, zegt Leticia. “Het waren geen impulsieve beslissingen.”

Nog tattoo’s?

Ze krijgt vaak de vraag of ze nog tattoo’s zal laten zetten. “Er spookt een idee rond in mijn hoofd, maar net zoals bij de vorige tattoo’s wil ik dit eerst laten bezinken, paar keer uit tekenen en dan even laten liggen. Uiteindelijk draag je een tattoo heel je leven mee”, zegt ze. “Ik heb niet de bedoeling om volledig bedekt te zijn met tattoos. Ik denk graag aan later, aan mijn werk en andere ambities die ik heb in het leven. Maar iedereen is daar vrij in om te doen wat hij of zij zich goed bij voelt en ik heb er zeker niets op tegen dat mensen van kop tot teen getatoeëerd zijn. Absoluut niet, het is enkel niet voor mij.”

Stemmen voor Leticia kan op zaterdag 19 januari tot 19 uur door MTB34 te sms’en naar 3565. Je betaalt 1,5 euro per sms.