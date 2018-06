Lerares maakt tweede prentenboek 20 juni 2018

02u33 1 Aalst Lerares Katrijn De Brandt (34), die lesgeeft in Het Klaproosje in Aalst, heeft een tweede 'Mieren in Nesten'-prentenboek klaar. Juf Katrijn werkt aan een reeks van vier prentenboeken rond het leven van mieren.

Elke Scheirlinckx is de illustratrice, Katrijn De Brandt schrijft de verhalen. "De boeken vertellen mierenavontuurtjes. Het eerste boek ging over de mieren en een spin, nu brengt een kikker spanning in het verhaal", zegt De Brandt. "De boeken kan je niet alleen voorlezen aan jonge kinderen, ze kunnen leerkrachten ook inspireren tot activiteiten in de klas", zegt ze. De leerlingen in haar klas zijn volop aan het knutselen rond het thema mieren en leren ook bij over de natuur en andere insecten. Het prentenboek zal te koop zijn in Standaard Boekhandel voor 14,95 euro. Zondag is er een voorleessessie in Utopia. (RLA)