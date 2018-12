Leonard Santos te zien in nieuwe Ketnet-reeks ‘Buck’ Rutger Lievens

11 december 2018

14u54 0 Aalst Leonard Santos uit Aalst speelt mee in de nieuwe Ketnet-reeks ‘Buck’. Maandagavond was de eerste aflevering te zien. Santos, bekend in heel Vlaanderen sinds het virale ‘Ikea’-filmpje en zijn deelname aan The Band, speelt er de beste vriend van hoofdpersonage Elias.

Wie herinnert zich niet het ‘Ikea’-filmpje van Leonard en zijn deelname in The Band? Het leverde hem een rol op in de nieuwste Ketnet-reeks: ‘Buck’. “Ik speel Stan, de nieuwe beste vriend van Elias (het hoofdpersonage). Stan is een beetje een coole nerd, die Elias maar al te graag helpt om zijn weg te vinden op school.”

Buck is te zien op Ketnet om 17.30 uur van maandag tot en met donderdag.