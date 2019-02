Lekkende tank verraadt criminele organisatie in Aalst Koen Baten

14 februari 2019

De lokale politie van Aalst werd deze ochtend op de hoogte gesteld van een oplegger die brandstof stond te lekken op de openbare weg in Erembodegem. Uit onderzoek bleek dat de vrachtwagen werd omgebouwd tot een mengvat om rode mazout te ontkleuren en als diesel te verkopen op de zwarte markt. Justitie was al maanden bezig met een onderzoek, maar alles komt nu in een stroomversnelling. Burgemeester Christoph D’haese bevestigt het nieuws.

Een van de verdachten zou een man zijn met een crimineel verleden die nog maar sinds april 2018 vrij was met een enkelband. Uit goede bron vernamen we dat hij enkele dagen later een vrachtwagen aankocht in Nederland met Franse nummerplaten. Hij bouwde de tank om en begon aan zijn criminele activiteiten.

Later meer....