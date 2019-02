Lekkende tank verraadt criminele organisatie in Aalst: politie kan al snel verdachte opsporen Tankwagen werd gebruikt om rode mazout te ontkleuren en om te zetten naar diesel Koen Baten

14 februari 2019

13u29 2 Aalst Een lekkende tankwagen in de Watermolenstraat op het industrieterrein in Erembodegem heeft mogelijk een doorbraak opgeleverd in onderzoek naar een criminele organisatie. De bal ging aan het rollen nadat de politie de tankwagen had onderzocht. Daaruit bleek dat die gebruikt werd om rode mazout te onkleuren en om te zetten naar diesel. Het spoor van de politie wijst onder meer naar een man uit Genk, die al een crimineel verleden heeft.

Een melding van een passant: meer was er niet nodig om donderdag de bal aan het rollen te brengen. Een bulkvrachtwagen die op de openbare weg stond, was aan het lekken. De politie ging ter plaatse voor milieuvervuiling, en ook de Civiele Bescherming werd opgeroepen. Al snel werd het duidelijk dat er iets anders aan de hand was. “De vrachtwagen, die oorspronkelijk bloem vervoerde, was omgebouwd om het kleursegment uit brandstof te onttrekken”, legt burgemeester Christoph D’haese uit. “Rode mazout werd ontkleurd, en omgezet in diesel.”

Verdachte snel gevonden

Al snel werd de link met het criminele milieu gelegd. De Aalsterse politie kon de koper van de vrachtwagen vinden. De verdachte zou sterke banden hebben binnen het criminele milieu. Uit goede bron hebben we vernomen dat de man afkomstig is uit Genk. In april 2018 werd hij vrijgelaten met enkelband, maar slaagde er toch in om in Nederland een vrachtwagen aan te kopen. Hij staat bekend voor gelijkaardige feiten, maar ook voor onder andere witwassen en drugs.

Onderzoek van zes maanden

Via een constructie in Hongarije en een Franse nummerplaat kwam de vrachtwagen in Erembodegem terecht. Ook in een depot vlakbij de plaats waar de vrachtwagen stond, werden mengvaten gevonden. Hoe de verdachte er in slaagde om met een enkelband de vrachtwagen aan te kopen, is nog niet geweten. Vermoedelijk zijn de vrachtwagen en het depot in Erembodegem slechts een tussenstation, en zijn er nog meerdere plaatsen vanwaar gelijkaardige feiten worden uitgevoerd.

Parket en justitie waren al zes maanden onderzoek naar de feiten aan het voeren, en dus mede dankzij de Aalsterse politie is er nu een doorbraak. “Wij waren van het onderzoek niet op de hoogte”, aldus burgemeester D’haese. “Onze politiediensten hebben vandaag goed werk geleverd door de aankoper van de vrachtwagen te identificeren. Zij verdienen hiervoor alle lof.”