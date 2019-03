Leerlingen Schoonheidsverzorging TechniGO! scoren in nationale make-up wedstrijd Rutger Lievens

21 maart 2019

09u48 0 Aalst Leerlingen van de Aalsterse school TechniGO! hebben goed gescoord op de nationale make-up wedstrijd. In de categorieën fantasiemake-up en facepainting behaalden ze zelfs de eerste plaats.

De leerlingen van het zesde jaar Schoonheidsverzorging en zevende jaar Esthetische Lichaamsverzorging van TechniGO! Aalst hebben de podiumplaatsen weggekaapt tijdens de make-up wedstrijd in Atheneum Lier. Zowel binnen de categorie fantasiemake-up als binnen de categorie facepainting behaalden ze de eerste plaats. Ook de tweede plaats binnen de categorie facepainting was voor TechniGO! Aalst.

Het is niet de eerste keer dat de school goed scoort. “Op maandag 18 maart organiseerde het Atheneum Lier voor de vierde maal de nationale make-up wedstrijd”, vertelt Ward Brouwers, directeur algemeen beleid van TechniGO!. “Tijdens deze wedstrijd kunnen de leerlingen hun creativiteit de vrije loop laten binnen de disciplines fantasiemake-up en facepainting. Een professionele jury, samengesteld uit vakmensen en met dit jaar als special guest Belle Perez, beoordeelt de creaties.”

Hoofdprijs: make-up jubileumconcert Belle Perez

“Voor het vierde jaar op rij halen we de eerste plaats en ook tijdens deze editie toonden de leerlingen schoonheidsverzorging van TechniGO! hun vakkennis en competenties in deze competitie. Als hoofdprijs mogen de winnaars op 1 juni mee de make-up verzorgen tijdens het jubileumconcert van Belle Perez”, zegt de directeur fier. “Binnen de vooropgestelde tijd dienen onze leerlingen een fantasiemake-up / facepainting uit te werken op model, die beoordeeld wordt door een jury. Er is niet enkel aandacht voor de make-up, maar ook kapsel en kledij dienen te worden uitgewerkt.”