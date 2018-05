Leerlingen organiseren karaoke voor rusthuisbewoners 01 juni 2018

02u58 0

Leerlingen van De Handelsschool in Aalst hebben een karaokevoormiddag georganiseerd voor de bewoners van woonzorgcentrum De Hopperank in Erembodegem. "Op deze manier willen we de leerlingen Onthaal en Public Relations met verschillende doelgroepen in contact te laten komen. Ze hebben eerder al een activiteit georganiseerd in de school voor buitengewoon onderwijs De Horizon in Aalst", zegt leerkracht Els De Boeck. De senioren waren zichtbaar ontroerd wanneer sommige liedjes van vroeger nog eens gedraaid werden. Zelfs leerling Nour Fouani (18) jaar pinkte een traantje weg. "Je ziet de rusthuisbewoners lachen en plezier maken, echt geweldig om te zien. Bewoner Ben, die bij ons aan tafel zat, werd eventjes emotioneel bij een liedje en vertelde dat zijn vrouw vijf jaar geleden overleden is", zegt ze. (RLA)