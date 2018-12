Leerlingen opleiding Hout van het VTI maken speelplaatsmeubilair voor leerlingen SMI Rutger Lievens

21 december 2018

14u22 1 Aalst Op de speelplaats van het SMI in Aalst is nieuw zitmeubilair ingehuldigd. Ze zijn gemaakt door de opleiding Hout van het VTI in Aalst.

“Op het Sint-Maarteninstituut is al jaren een leerlingenparlement actief. Onder begeleiding van twee leerkrachten vergaderen leerlingenvertegenwoordigers enkele malen per jaar en buigen ze zich over hoe het schoolleven aangenamer kan worden gemaakt. Vorig jaar wees het leerlingenparlement erop dat er tijdens de pauzes te weinig zitruimte op de speelplaatsen beschikbaar was”, aldus Peter Dossche van het SMI.

“Vandaag pronken er drie prachtige nieuwe banken op de speelplaats. Ze zijn een realisatie van de leerlingen Hout van het VTI in Aalst, die op vraag van de leerlingen van het SMI dit als een project hebben opgenomen. Een project op vraag van, door en voor jongeren dus en een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Aalsterse scholen”, zegt hij.

De financiering is een samenwerking tussen de school en de leerlingenraden van het SMI. Deze organiseren jaarlijks heel wat activiteiten, waarmee zij graag boeiende initiatieven op school sponsoren.