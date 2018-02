Leerlingen De Horizon bezoeken 't Klein Offer 28 februari 2018

Leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs IBSO De Horizon in Aalst hebben in het kader van maatschappelijke training taverne 't Klein Offer in Erembodegem bezocht. "Ze mochten er lunchen en kregen er voor tien euro een hoofdgerecht, soep en een drankje. Voor hen was het een unieke ervaring, want sommigen van hen bezoeken niet zo regelmatig een restaurant. We zijn de uitbaters dan ook heel erg dankbaar voor deze kans", zegt de school.





(RLA)