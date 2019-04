Leerlingen Atheneum leren reanimeren: “Heel goed dat ze ons dit aanleren” Rutger Lievens

03 april 2019

16u26 0 Aalst 190 leerlingen van het Atheneum in Aalst hebben een initiatieles reanimatie bijgewoond. Naast een lesje theorie was er ook tijd om te oefenen op een pop. “Het doel is hen te sensibiliseren over het belang van een snelle reactie bij hartstilstand of ‘plotse dood’”, zegt cardioloog Philippe Vanduynhoven van het Hartcentrum ASZ.

Elk jaar maken 11.000 burgers een hartstilstand mee. Daarvan overleeft door een gebrek aan onmiddellijke en adequate hulp gemiddeld slechts vijf tot tien procent (in slechts één op de drie gevallen komt iemand tussenbeide). “Door de bevolking beter te informeren, kan dit cijfer stijgen tot twintig procent. Anders gezegd: per jaar zouden ongeveer 1.000 mensenlevens gered kunnen worden”, zegt cardioloog Philippe Vanduynhoven. De sessies maken deel uit van de jubileumeditie van de Week van het Hartritme-campagne.

“Het is heel goed dat we dit aangeleerd krijgen”, zegt Jill De Schryver, leerling in het vijfde jaar. “Als je weet wat je moet doen, zal je sneller durven reageren. In mijn familie zijn er in het verleden al mensen geweest met hartproblemen. Ik denk wel dat ik nu iemand zou durven reanimeren als het nodig is”, zegt Jill.