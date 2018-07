Leerling-bestuurder botst tegen betonblokken Koen Baten

18 juli 2018

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalst is een leerling-bestuurder woensdag omstreeks 15.15 uur tegen enkele betonblokken geëindigd. De jongeman wilde de afrit richting Ninove nemen, toen er plots een lichte vrachtwagen opdook. De leerling-bestuurder week af van zijn rijbaan en kwam tegen de betonblokken naast de afrit terecht. Zijn wagen is wellicht rijp voor de schroothoop, maar zelf kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf.