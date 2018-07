Leerling-bestuurder botst tegen betonblokken na uitwijkmanoeuvre Koen Baten

18 juli 2018

Een Dacia en een kleine vrachtwagen zijn vandaag rond 15.15 uur in aanrijding gekomen aan het op- en afrittencomplex aan de E40 in Aalst. De bestuurder van de Dacia, een leerling-bestuurder, wou de afrit nemen richting Ninove toen een lichte vrachtwagen plots opdook. Hierdoor week de bestuurder af van zijn rijbaan en kwam hij tegen de betonblokken van de oprit terecht. De wagen raakte zwaar beschadigd en is waarschijnlijk volledig vernield. De bestuurder zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf en raakte niet gewond.