Leerkrachten verkleed als bejaarden voor de klas 17 mei 2018

02u34 0 Aalst De nationale staking was voelbaar in Aalst. Een 500-tal werknemers van de belangrijkste vakbonden trokken naar Brussel. Een aantal scholen deden de deuren dicht en in basisschool Park stonden de leerkrachten verkleed als bejaarden voor de klas.

Woendagochtend stond het lerarenkorps van basisschool Park in Aalst de leerlingen op te wachten aan de ingang van de school, verkleed als senioren. "In plaats van te staken, wilden we lesgeven, maar wel een signaal geven. De regering vraagt dat leerkrachten tot hun 67e werken. In een eerste kleuterklasje moet de helft nog een pampertje aan. Begin er maar aan als zestiger", zegt directrice Sien De Coster.





Niet in elke school gaven de leerkrachten les. In stedelijke basisschool De Regenboog waren er veel stakers, maar voorzag de school wel opvang. Zowel de lagere school van het SMI in de Langestraat als die in de Sint-Jozefstraat waren dicht. Ook bij De Lijn was er hinder. "Op de stadslijnen in Aalst reden woensdagochtend amper één op tien bussen, tegen de middag was het drie op tien", zegt Marianne Thysebaert van De Lijn Oost-Vlaanderen. Het personeel van de bedrijven uit de regio verzamelden rond 9 uur op het station van Aalst. Bij christelijke vakbond ACV waren er 150 mensen die vanuit het station van Aalst de trein naar Brussel namen. Bij de rode vakbond ABVV waren er 300 inschrijvingen. (RLA)