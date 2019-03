Leerkrachten staken vooral in lager onderwijs in scholenstad Aalst Rutger Lievens

19 maart 2019

16u56 0 Aalst Het Vlaams onderwijs staakt en daar ontsnappen Aalst en deelgemeenten niet aan. Het is nu al duidelijk dat de staking in Aalst breed opgevolgd zal worden. Dit kan je verwachten morgen:

Het stedelijk onderwijs telt 7 hoofdscholen die vaak twee of drie vestigingen hebben. In totaal zullen in een vijftal stedelijke basisscholen de lessen doorgaan zoals gewoonlijk. “Navraag bij de verschillende Aalsterse stedelijke scholen laat ons toe een inschatting van de situatie te maken. In een meerderheid van de scholen zullen de lessen niet doorgaan. Toch zijn er ook scholen waar lessen wel normaal zullen verlopen. In alle scholen werden de ouders via een brief of een mededeling aan de schoolpoort op de hoogte gebracht van hoe de schooldag er zal uitzien”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA).

“In totaal gaan in een vijftal stedelijke scholen de lessen door zoals gewoonlijk. In een van de Aalsterse stadscholen was reeds een pedagogische studiedag voorzien, maar ook daar zal opvang georganiseerd worden. In alle andere scholen gaan de lessen dus niet door, maar zal er wel opvang voorzien zijn, al kan dit op sommige plaatsen slechts in zeer beperkte mate zijn”, zegt hij.

Cursisten aan de Academie voor Podiumkunsten of aan de Academie voor Beeldende Kunsten vernamen reeds dat ze zich woensdag tot het secretariaat van de Academie kunnen wenden voor praktische informatie.

In het humaniora van het Sint-Jozefscollege staakt 15% van de leerkrachten. De lessen gaan daar gewoon door. De lagere school aan de Capucienenlaan is open, daar staakt niemand. De lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat is wel dicht door de staking. Er is geen opvang voorzien.

Ook de lagere school en het humaniora van DvM zijn gesloten. In DvM-HTB staken 20 van de 100 leerkrachten.

Het VTI zal gewoon open zijn, al wordt wel verwacht dat een aantal leerkrachten zal staken. Normaal gezien gaan de lessen gewoon door.

Bij de scholen van het GO-onderwijs staat alleen vast dat basisschool Park de deuren zal sluiten. Er is opvang voor de kinderen in het Atheneum. Scholengroep Dender wacht woensdagochtend af om te zien hoe groot de stakingsbereidheid bij het personeel in scholen als het Atheneum, Lyceum en Technigo is.

De lagere en kleuterscholen van het SMI zijn allemaal dicht morgen. De scholengroep heeft 5 lagere of kleuterscholen. In het secundair onderwijs kan het normale lesverloop niet worden gegarandeerd.