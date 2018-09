Leerkrachten De Regenboog starten met toneeltje op eerste schooldag Rutger Lievens

13u53 0 Aalst In de stedelijke basisschool De Regenboog in Erembodegem is het schooljaar gestart met een toneeltje van de leerkrachten.

"Ons jaarthema is 'Wij zijn goud waard'", zegt lerares Kato De Vree. "We geloven in de talenten van elk kind. Elk kind krijgt een gouden muntstuk omdat het kind goud waard is. We werken een heel jaar rond de verschillende talenten: muziek, taal, bewegen, rekenen, ga zo maar door. Op het einde van het jaar kunnen de leerlingen hun muntstuk inruilen voor een gadget dat bij het talent past dat zij bezitten."