Leer een sprookje maken of sta met je foto op een boekcover tijdens jeugdboekenmaand in Utopia Rutger Lievens

19 februari 2019

15u00 0 Aalst Utopia in Aalst doet mee aan de Jeugdboekenmaand van 2019. Thema dit jaar is ‘vriendschap’. “Van 1 tot 31 maart zijn er activiteiten rond goede vrienden, beste vrienden, oude en nieuwe vrienden, dierenvrienden en boekenvrienden. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar valt er van alles te beleven in Utopia.”

Zo ligt er in de jeugdafdeling een vriendenboek. “Jonge leners kunnen tijdens de service-uren in onze Poëzie van Utopia komen schrijven. Op zaterdag 9 en zaterdag 30 maart kunnen kinderen zich ook laten verrassen door ‘Boekenmaatjes’. Op die manier kunnen ze pareltjes van jeugdboeken ontdekken”, luidt het bij Utopia.

Utopia biedt tijdens de Jeugdboekenmaand verschillende workshops aan zoals LEGO®Starter - De vriendschapseditie, je kan een sprookje leren maken met Mario De Koninck en Nikola Hendrickx en je krijgt tips om een fantastisch How to make how-to-filmpje te maken. “Verder staat de film Rosie en Moussa geprogrammeerd en in samenwerking met de Academie voor Podiumkunsten zijn er voorleeskwartiertjes met kamishibaiverhaaltjes voor de allerkleinsten. Schrijfster Kim Crabeels komt met haar beestige handpoppen kinderen warm maken voor mooie boeken en jeugdige lezers kunnen zich samen met een vriend of vriendin laten fotograferen op een favoriete boekcover”, klinkt het.

“Wij gaan voluit tijdens de Jeugdboekenmaand”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA), bevoegd voor de bibliotheek. “Het is belangrijk om op jonge leeftijd het leesplezier al aan te wakkeren. Dat is immers dé sleutel voor leesmotivatie op lange termijn. Als je op jonge leeftijd op een plezierige manier in aanraking komt met boeken, is de kans groter dat je ook op latere leeftijd geïnteresseerd blijft. Wij zetten daar in Utopia dan ook heel graag op in.”

Inschrijven kan telefonisch op 053/72.38.51 of ter plaatse tijdens de service-uren, ook online via de website www.utopia-aalst.be (activiteiten) is reserveren mogelijk.