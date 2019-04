Leegstaand pand loopt zware schade op bij brand, vermoedelijk kwaad opzet Koen Baten

02 april 2019

08u51 3 Aalst Een leegstaand pand in de Rerum Novarumstraat in Aalst heeft deze nacht zware schade opgelopen bij een brand. Het vuur werd opgemerkt rond middernacht, de vlammen sloegen toen al door het dak. De brand is waarschijnlijk ontstaan op de bovenverdieping.

De huizen aan de Rerum Novarumstraat staan al een hele tijd leeg en zouden binnenkort zelfs afgebroken worden. Vermoedelijk werd het pand gekraakt en verbleven er personen in die het huis in brand gestoken hebben. De politie was ook massaal ter plaatse, maar er kon niemand gearresteerd worden. De Aalsterse brandweer kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de andere leegstaande panden. Het dak is volledig verwoest .