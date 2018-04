Lavvi Ebbel op Werfplein 26 april 2018

02u45 0

Op 5 mei vindt de Topdag plaats én organiseert Aalst 69 het sympathieke stadsfestival Kattepeper. Dat vindt plaats op het Werfplein. "De klemtoon ligt op een fijne feestelijke en familiale sfeer, gecreëerd door randactiviteiten en livemuziek. Het is de enige plaats in Aalst waar je langs het water van echt terrasjesweer kan genieten", zegt Aalst 69. Op de affiche staat niemand minder dan Lavvi Ebbel van Aalstenaar Luckas Van Der Taelen. "Lavvi Ebbel is een Aalsterse funkrockband uit de jaren tachtig met als bekendste lid Luckas Vander Taelen. Sinds 2013 is de groep opnieuw bij elkaar", zeggen de organisatoren.





Kattepeper start al om 13 uur. Er zijn optredens van Ruzzle Jack, Why5, Dantes en Jaunk, allemaal gratis. (RLA)