Lander Wantens (Groen) fietst 1.000 km naar klimaattop in Polen Rutger Lievens

13 november 2018

17u50 0 Aalst Lander Wantens, pas verkozen als gemeenteraadslid voor Groen in Aalst, zal een fietstocht maken van duizend kilometer van het Duitse Bonn naar het Poolse Katowice. “Ik wil de aandacht vestigen op de klimaatonderhandelingen en op een positieve manier druk zetten voor een ambitieus klimaatakkoord”, zegt Lander, die drie kompanen meeneemt.

Het is niet de eerste keer dat Lander een uitdaging aangaat voor een beter klimaat. Zo fietste hij vorig jaar zevenduizend kilometer door Europa op zoek naar ambitieuze klimaatvoorbeelden. Drie jaar geleden fietste Lander ook al op één dag van Brussel naar Parijs, goed voor 380 kilometer, samen met onder andere wielerlegende Johan Museeuw om aandacht te vragen voor het klimaat. Lander, die op 14 oktober werd verkozen als gemeenteraadslid voor Groen Aalst, wil met zijn engagement ook extra aandacht vestigen op de komende klimaattop in Polen.

“Die is heel belangrijk omdat het de verdere uitwerking van het akkoord van Parijs omvat. Het akkoord zal gaan over de internationale klimaatfinanciering, over maatregelen voor het halen van maximaal 1,5°C opwarming, die als een kantelpunt gezien wordt voor een leefbare planeet”, legt Lander uit. “De vraag is ook wat er zal gebeuren nu de Verenigde Staten heeft aangekondigd het akkoord van Parijs te willen verlaten.”

De avonturen van de fietsers zijn te volgen op Facebook en via zijn blog www.buitenlander.blog. Naast de Fast lane, zoals de sportievelingen zich noemen, is er op 2 december ook de ‘grootste klimaatmars ooit’ in Brussel. Met de actie ‘Claim the climate’ zal vanuit België een sterk signaal gegeven worden naar de onderhandelaars in Polen.