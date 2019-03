Lander Wantens (Groen) dan toch geen eerste opvolger voor Vlaams parlement Frank Eeckhout

07 maart 2019

17u00 0 Aalst De 27-jarige Lander Wantens uit Aalst krijgt dan toch niet de eerste opvolgersplaats op de lijst van Groen voor het Vlaams verkiezingen in mei. Wantens moet plaats ruimen voor Dirk Stroobandt uit Deinze. Zelf wordt hij zevende effectieve.

Landers Wantens ziet zijn kansen op een zitje in het Vlaams parlement in rook opgaan. Eind januari zag het er nochtans naar uit dat hij als eerste opvolger wel eens in het parlement zou kunnen geraken. De partijtop van Groen gooit echter roet in het eten en zet hem nu als zevende effectieve op de lijst, een onverkiesbare plaats. “ Met Fatma Yildiz komt ook de tweede opvolger voor het Vlaams parlement uit Aalst. De partij wou echter meer spreiding en stelde mij daarom de zevende plaats voor op de lijst. Ik heb daar even over nagedacht en heb uiteindelijk ingestemd", zegt Wantens. Ontgoocheld is de twintiger niet. “Ik ben nog jong en kan eerst groeien in Aalst. Ik wil daar zes jaar sterke oppositie voeren. Een stap hogerop zetten kan daarna nog.”