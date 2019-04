Lander Wantens (Groen): “D’Haese zou beter werk maken van betaalbare kinderopvang in plaats van te stigmatiseren” Rutger Lievens

19 april 2019

15u39 2 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) krijgt niet alleen van armoedeorganisaties de wind van voor nadat hij een ‘allochtone’ moeder een veeg uit de pan gaf. Ook de partij Groen in Aalst vindt de uitspraken ongepast.

Burgemeester D’Haese ligt onder vuur na zijn uitspraken over een vrouw die haar kinderen alleen thuis liet waarna er brand ontstond. D’Haese zei dat hij een hartig woordje had gepraat met de ‘allochtone’ vrouw, waarna de heisa ontstond. Ook de partij Groen in Aalst springt nu op de kar.

Lander Wantens (Groen) zegt dat de uitspraak onwaardig is voor een burgemeester. “In plaats van een bepaalde gemeenschap te stigmatiseren zou de burgemeester beter werk maken van extra ondersteuning voor kinderopvang”, zegt Wantens. “Het zoeken van geschikte en betaalbare kinderopvang zeker voor alleenstaanden en mensen uit kansengroepen is geen evidentie. En dit heeft niets te maken met culturele of etnische achtergrond. Deze uitspraak is een burgervader onwaardig. Het hoort niet dat een burgemeester zijn inwoners opdeelt in hokjes en met insinuaties bepaalde vooroordelen de wereld instuurt.”