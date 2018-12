Lander Wantens (Groen) bereikt met de fiets het Poolse Katowice Rutger Lievens

09 december 2018

14u57 0 Aalst Lander Wantens van Groen in Aalst en zijn drie reisgezellen hebben Katowice in Polen met de fiets bereikt. Ze fietsten de voorbije week van Bonn naar de klimaattop in Polen. “We hebben hier al de Belgische onderhandelaars ontmoet”, laat Lander Wantens weten.

Wantens beleefde de finale ontwikkelingen in de Aalsterse politiek van op de fiets tussen Bonn en Katowice. Zijn partij zal zes jaar in de oppositie zitten, N-VA, Open Vld en CD&V sloten een bestuursakkoord.

Ondertussen is Lander Wantens wel in Polen aangekomen en heeft hij er de Belgische onderhandelaars op de klimaattop ontmoet. “Tijdens de ontmoeting overhandigden we onze aanbevelingen voor een ambitieus klimaatakkoord aan de onderhandelaars, samen met het verdrag van Bonn, de locatie van de klimaattop in 2017", zegt Lander. “We zien onszelf als het verlengde van de klimaatmars vorige week in Brussel, waar 75.000 mensen op straat kwamen voor het klimaat. We vragen dat België ondanks het negatief stemgedrag voor een ambitieuzer energiebeleid alsnog extra maatregelen neemt tegen de klimaatopwarming.”

De 4 sportievelingen fietsten de voorbije week gemiddeld 150 km/ dag door weer en wind, vrieskou, regen. “Met hier en daar een kleine tegenslag zoals een gebroken ketting en een valpartij, maar zonder noemenswaardige problemen. We raakten ondanks de onheilspellende berichten van grenscontroles vlot in Polen”, zegt Lander. Terugkeren naar België doen ze met de trein.