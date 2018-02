Laetitia opent juwelenwinkel na carrièreswitch 27 februari 2018

02u47 0 Aalst Waar tot voor kort stripwinkel Koeritza gevestigd was in de Sint-Jorisstraat in Aalst, opent op 3 maart juwelenwinkel Zahia.

Voor uitbaatster Laetitia Potestia is het een droom die uitkomt. Ze had er een carrièreswitch voor over. "Ik werkte bij Bond Moyson en ben pedagoog van opleiding. Het pendelen naar Brussel was ik wat moe, daarom ben ik met deze Zahia-franchise op zelfstandige basis begonnen. In Zahia Aalst zal ik zelf juwelen samenstellen en via workshops mensen leren hoe ze hun juweel kunnen maken", zegt Laetitia. De juwelenworkshops zullen elke donderdagavond en elke zaterdag plaatsvinden.





Het Sint-Jorisstraatje staat bekend om haar creatieve ondernemers en kleine zelfstandigen en heeft er met Laetitia dus een aanwinst bij. Zaterdag kan je een paar unieke oorbellen winnen bij Zahia. Laetitia verwelkomt de klanten vanaf 10.30 uur met glaasjes cava en hapjes. (RLA)