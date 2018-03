Ladies Night in zwembad en Schotte 05 maart 2018

Op 8 maart vindt de tweede editie van de 'Ladies Night' plaats in het stedelijk zwembad en in sportcentrum Schotte. Tijdens de 'Ladies Night' zullen 200 dames zich op een sportieve manier kunnen uitleven. Ook voeding, gezondheid en sportkledij komen aan bod. "Iedereen gaat naar huis met een goodiebag. In het stedelijk zwembad word je bovendien verwend met een lekkere cocktail en een sportief aandenken." Inkom is gratis, inschrijven kan via www.aalst.be. (RLA)