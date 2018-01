Laatste week voor inschrijving arrangement carnaval 02u42 0

Het weekendarrangement dat werd uitgewerkt naar aanleiding van carnaval op 11 februari met een exclusief kijkje achter de schermen, kan nog precies zes dagen lang geboekt worden. "Op 15 januari worden de inschrijvingen afgesloten. Een overnachting, een gegidste wandeling, een lekkere lunch en een ontmoeting met prins carnaval en de burgemeester: het is allemaal in de prijs inbegrepen", zegt de stad. "Wie vanop een toplocatie op de Grote Markt de carnavalsstoet wil bekijken, rept zich maar beter", zegt schepen Mia de Brouwer (N-VA).





Het volledige programma en informatie over dit arrangement vind je op http://www.visit-aalst.be/artikel/beleef-aalst-carnaval-unesco-werelderfgoed-op-een-exclusieve-manier.





(RLA)