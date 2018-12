Laatste koopzondag van Overwinteren: winkels open en sfeer op straat Rutger Lievens

30 december 2018

09u50 0 Aalst We zitten in het laatste Winterweekend van Overwinteren in Aalst en vandaag zijn alle winkels uitzonderlijk open op zondag. “De winkelwandelstraten vullen zich tijdens het laatste WinterWeekend met op tempo tromgeroffel, harmonische koorklanken en hartverwarmende kerstjingles”, belooft de stad.

Hier een overzicht van wat er te beleven valt in Aalst vandaag:

- Kerstmobiel in de winkelstraten: 14 – 18 uur

- De Lustige Sneeuwmannen in de winkelstraten: 14 – 18 uur

- Swingende kerstbakfiets op de Grote Markt: 15 – 18 uur

- Alkuone in de winkelstraten: 14 – 18 uur

- KerstFoodtruckFestival op het Vredeplein: 13 – 22 uur

- Kerstdorp ‘WinterSmaak’ op de Grote Markt: 11 - 22 uur

- Huis van de Kerstman op de Grote Markt: 14.30 - 18.30 uur

- Het Elfenatelier in de Passage Pieter van Aelst: 14 - 17 uur

- Sapin Magique op de Grote Markt: 11 - 22 uur

- Optreden op de Grote Markt: tussen 16 en 19 uur spelen The Night Time Heroes samen met de Aalstenaars uit The Voice Senior John Woolley en Karel Meganck

Het is niet de laatste koopzondag van deze winter. Volgende week, op zondag 6 januari zijn er nog Wintersolden in Aalst.