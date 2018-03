La Tourbière krijgt 'Smiley' voor hygiëne 31 maart 2018

La Tourbière in Aalst heeft van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de 'Smiley' gekregen. Chefkok Luc Van Lierde bereidt zeven dagen op zeven warme maaltijden die aan huis worden geleverd, en dat gebeurt blijkbaar in zeer propere omstandigheden. "De Smiley betekent dat er strenge controle is geweest op de versheid van de grondstoffen, of de keuken proper is, de temperatuur van de bereidingen en het transport in orde zijn", zegt Luc Van Lierde. "La Tourbière is de eerste in de regio die dit label krijgt voor levering aan huis van warme maaltijden."





(RLA)