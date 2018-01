Kweetet Quiz 24 januari 2018

JCI Aalst organiseert de Kweetet Quiz op zaterdag 27 januari vanaf 19.30 uur in de polyvalente zaal van Nieuwerkerken. "We verwachten de deelnemers met een ploeg van maximum zes personen. Deelnemen kost 25 euro per ploeg. Inschrijven kan uiterlijk tot 20 januari via mail naar sarie.paepe@jciaalst.be. Zet er de naam van je ploeg en de contactgegevens bij. Je hoeft geen Einstein te zijn om deel te nemen, gezelligheid en teamwork primeren", zegt JCI. (RLA)