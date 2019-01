Kweekte tachtiger cannabis op eigen initiatief of in opdracht? Koen Baten

26 januari 2019

Kweekten de huurders van het pand in de Hekkestraat in Hofstade de cannabis in eigen opdracht, of werkten ze voor iemand anders. Dat is de vraag die nu wordt gesteld. De plantage kwam gisterenavond aan het licht bij een brand op de eerste verdieping in de woning. Er zouden zo een honderdtal planten staan.

Het vuur ontstond door een kortsluiting in de plantage. De bewoners waren op het moment van de brand aanwezig en probeerden vermoedelijk nog zelf het vuur te blussen maar slaagden hier niet in. Toen de brandweer aankwam vroegen de bewoners eerst om de woning niet te betreden, dat het wel in orde zou komen. De bewoners werden kort daarna naar het OLV ziekenhuis gebracht. Daarna ontdekte de brandweer de plantage en werd ook de politie verwittigd van de ontdekking.

De woning werd intussen verzegeld door de politie. De meeste buurtbewoners merkten nooit iets speciaal op en zeiden dat het koppel amper buiten kwam. “Wij zagen wel regelmatig een brommertje stoppen aan de woning", zegt een overbuur. “Het leek op een pizzakoerier, maar er stond geen enkele melding op van een koerier. Hij kwam hier regelmatig af en aanrijden, misschien had hij er wel iets mee te maken. Voor de rest zagen we hier nooit iets speciaal en weten we heel weinig af van de bewoners”, klinkt het.

De vraag of de cannabis gekweekt werd door het koppel zelf of dat er nog andere personen in het spel zijn is op dit moment nog niet duidelijk. De zaak wordt verder onderzocht door de politie. De plantage was alvast erg professioneel opgebouwd, en de planten waren ook al goed gegroeid.