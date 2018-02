Kunstfoto's in L'Atelier 20 februari 2018

Van 21 februari tot 10 maart kan je de fototentoonstelling 'A Fleur De Peau' in L'Atelier in Aalst bezoeken. 'A Fleur De Peau' is een samenwerking tussen florale vormgeefster Annick Haesendonckx en fotografe Monica Monté. "Samen ontdekten we hoe huid reageert op de aanraking van bloemen en andere elementen uit de flora. Soms is de reactie zacht en bijna onzichtbaar, soms is ze allesoverheersend. Het resultaat is een foto-expo van 6 beelden die je mee laten voelen", zeggen de kunstenaars. L'Atelier vind je in de Arbeidstraat 108 in Aalst. (RLA)