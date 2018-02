Kunstexpo in Huis Gheeraerts 21 februari 2018

02u41 0 Aalst CultuurAalst organiseert van 22 tot 25 februari een tentoonstelling in Huis Gheeraerts in de Vaartstraat.

Na tussenkomst van de Aalsterse erfgoedvereniging VVAK kon het historisch belangrijke neoclassicistisch herenhuis uit de negentiende eeuw van de sloop worden gered.





Het zal nu deel gaan uitmaken van een vastgoedproject, maar alvorens de ontwikkelaars er aan de renovatie van het pand beginnen, organiseert CultuurAalst er eerst een kunsttentoonstelling. "Doel van CultuurAalst is om mensen te verbinden met elkaar via kunst op interessante locaties, zoals Huis Gheeraerts er een is", zegt Jean-Jacques De Gucht, een van de intiatiefnemers van CultuurAalst. Op de tentoonstelling zal het werk van een aantal lokale kunstenaars te zien zijn. Onder meer Mattis Van Schuylenbergh, Guy Kokken, Karolien Deman en Danny Cobbaut tonen er hun werk. (RLA)