Kunst op De Dwarsligger 09 juli 2018

Nog tot eind juli kan je kunst bezichtigen op De Dwarsligger. Het gaat om menselijke hoofden in gips, geplaatst op ijzeren stokken. "De bevreemdende sculpturen zijn van de hand van de jonge Aalstenaar Dyllen Rubbens", zegt de stad. "Hij liet tijdens Kunstoevers al een indruk na in het Manchestergebouw. Nu palmt hij de Dwarsligger in met zijn bevreemdende sculpturen."Meer info op www.dyllenrubbens.com. (RLA)