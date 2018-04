Kunst in de Faluintjes 25 april 2018

De vzw Parochiale Werken Moorsel organiseert tijdens het kermisweekend van 2 tot 4 juni de tentoonstelling 'Kunst in de Faluintjes'.





Verwonderen

"14 kunstenaars uit de Faluintjesstreek stellen er hun werk tentoon. Laat u verwonderen door de diversiteit en kwaliteit van de werken: schilderijen, cartoons, aquarellen, juweeltjes, pentekeningen, gedichten, foto's, kaligrafie, beeldhouwwerk en keramiek", zeggen de organisatoren. De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn in het trefcentrum Bergsken in Moorsel, op 2, 3 en 4 juni. Toegang is gratis. (RLA)