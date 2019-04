KSA stelt vernieuwde lokalen voor op Eremboutfeesten Rutger Lievens

06 april 2019

09u14 0 Aalst KSA Sint-Amandus Erembodegem huldigt tijdens de Eremboutfeesten dit weekend haar vernieuwde lokalen in.

“Onze jaarlijkse feesten hebben dit jaar een speciale betekenis, het is namelijk de inhuldiging van het lokaal na enkele rennovatiewerken. Zo is het dak vernieuwd en is het sanitaire blok ook volledig vernieuwd. Bij de dakwerken is er speciaal gelet op duurzaamheid en isolatie. “zo willen we ook ons steentje bijdragen aan het milieu, als jeugdbeweging hebben wij hier een voorbeeldfunctie in naar de jeugd”, zegt bondsleider Cedric Bourda.

Dit weekend vinden bij KSA Sint-Amandus Erembodegem hun jaarlijkse feesten plaats, de Eremboutfeesten. Op zaterdag 6 april vind de jaarlijkse Eremboutquiz plaats met prijzen voor iedereen (inschrijven zie www.ksa-sint-amandus.be). Op zondag 6 april vind dan weer de jaarlijkse proeverijtocht plaats. Je kan kiezen uit een parcours van 7 of 11 km met aansluitend een breughelfestijn en de Ronde van Vlaanderen op groot scherm.