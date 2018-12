KSA Sint-Jozef bouwt droomlokalen aan Churchillsteenweg Rutger Lievens

29 december 2018

14u45 3 Aalst KSA Sint-Jozef heeft van de stad Aalst de toelating gekregen om nieuwe lokalen te bouwen aan de Churchillsteenweg. De KSA moest haar lokalen in de Klapstraat 3 jaar geleden verlaten en zocht sindsdien naar een nieuwe vaste stek. De KSA zal verhuizen van de stad naar een groene omgeving waar de jeugdbeweging haar droomlokalen zal bouwen.

“KSA Sint-Jozef Aalst heeft eindelijk de goedkeuring ontvangen voor het bouwen van hun nieuwe lokalen. Nadat ze 3 jaar geleden te horen kregen dat ze andere oorden moesten opzoeken, werd de zoektocht naar een nieuw lokaal aangevangen”, kondigt de Aalsterse jeugdbeweging aan. Drie jaar geleden kreeg KSA Sint-Jozef van het Sint-Jozefscollege te horen dat de lokalen in de Klapstraat plaats moesten maken voor een nieuwe wetenschapscampus. Ondertussen staat die wetenschapscampus er al, de KSA kan tijdelijk terecht in het Sint-Jozefscollege.

Niet zonder slag of stoot

Aalst heeft enkele ondernemende jeugdverenigingen op haar grondgebied. Eerder realiseerde scouts Sint-Kristoffel een nieuw jeugdverblijfscentrum op Schotte, nadat de lokalen van de jeugdbeweging waren afgebroken. Nu toont de KSA Sint-Jozef zich van zijn meest ondernemende kant, al was het even zoeken naar een geschikte locatie. “De zoektocht van KSA Sint-Jozef verliep niet zonder slag of stoot. Een nieuwe locatie vind je niet zomaar op 1,2,3, zeker niet als het moet gaan om een locatie waar ze met zo’n 130 kinderen moeten kunnen spelen en waar ze al hun materiaal van de laatste 90 jaar moeten kunnen stockeren”, zegt de jeugdbeweging.

“Uiteindelijk hebben we toch een veld gevonden, net buiten de rand van de stad”, zegt de KSA. De jeugdvereniging liet haar oog vallen op een stuk grond aan de Churchillsteenweg. Een groene omgeving met wat bos en toch dichtbij de stad. “Bij het uittekenen van de plannen was de ambitie duidelijk: ‘aim for the stars’. Meteen bouwen wat we allemaal willen: een droomlokaal.”

Financiën

In totaal zal dit project ongeveer 400.000 euro kosten. Vzw Vrienden van KSA Sint-Jozef start nu met de opmaak van een financieringsplan. “Uiteraard zetten we ons droomlokaal niet zomaar in een mum van tijd. Daarom start onze vzw Vrienden van KSA Sint-Jozef vanaf vandaag met een financieringsplan. In fases gaan we samen met de KSA op zoek naar verschillende mogelijkheden om onze toekomst te realiseren. Zowel financiële steun als steun in natura is welkom”, klinkt het.

Wie hierover verdere vragen heeft kan contact opnemen met de vzw via vzwksasintjozefaalst@gmail.com.